Ceyda Düvenci Yan Oda'nın yıldızı Nazan Kesal'ı konuk etti... Programda kullandığı sözler tepki çekmişti! Sessizliğini bozdu

Programın sonuna doğru "İyi ki varsın" diyerek söze giren Ceyda Düvenci, usta oyuncuya, "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dedi.