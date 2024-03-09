Ceyda Düvenci Yan Oda'nın yıldızı Nazan Kesal'ı konuk etti... Programda kullandığı sözler tepki çekmişti! Sessizliğini bozdu

Ceyda Düvenci başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler adlı programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu programın, bu haftaki konuğu usta oyuncu Nazan Kesal oldu.
Son projesi Hayatla Barış filminde Aysel Telli'ye hayat veren Nazan Kesal, programda Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtladı, hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Programın sonuna doğru "İyi ki varsın" diyerek söze giren Ceyda Düvenci, usta oyuncuya, "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dedi.
Düvenci'nin sözleri üzerine konuşan Nazan Kesal ise "Yani kapı kapı gezmiyoruz zaten de. Çok şükür, ilginç karakterler ilginç roller geliyor yapımlardan" diye konuştu. Ceyda Düvenci'nin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Düvenci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Gelen tepkiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Düvenci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: