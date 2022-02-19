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  4. Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Mika Raun estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Mika Raun estetikle bambaşka biri oldu

19.02.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında cinsel yönelimine dair samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu. Bir dizi estetik operasyon geçiren ünlü fenomen son haliyle şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Katıldığı bir YouTube kanalında cinsel yönelim itirafında bulunan fenomenin, "Halıyla da evlenebilirsin" ifadesi çok konuşulmuştu.

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Genç fenomen kendi Youtube kanalında estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Tüm detayları anlatan Raun'un son hali ise takipçilerini şoke etti.

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Dudak dolgusu, burun estetiği gibi operasyonlardan geçen fenomen adeta bambaşka birine dönüştü.

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Takipçileri ise genç fenomene destek mesajları yağdırdı.
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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan
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