Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Mika Raun estetikle bambaşka biri oldu

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Katıldığı bir YouTube kanalında cinsel yönelim itirafında bulunan fenomenin, "Halıyla da evlenebilirsin" ifadesi çok konuşulmuştu.

Genç fenomen kendi Youtube kanalında estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Tüm detayları anlatan Raun'un son hali ise takipçilerini şoke etti.

Dudak dolgusu, burun estetiği gibi operasyonlardan geçen fenomen adeta bambaşka birine dönüştü.

Takipçileri ise genç fenomene destek mesajları yağdırdı.

