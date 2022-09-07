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Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

07.09.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Türkköşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Arnavutköy İtfaiye Ormanlık alan

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