İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Türkköşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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