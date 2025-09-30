Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi 5-1 yorumu! "Galatasaray Frankfurt ile bir daha oynasa..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında zorlu rakip Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Başlama düdüğü TSİ 22.00'da çalacak olan dev karşılaşma öncesi İngiliz ekibinini teknik direktörü Arne Slot gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Slot açıklamasının bir bölümünde Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hafta oynadığı ve 5-1 mağlubiyetle sonuçlanan Frankfurt maçına da değinirken dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"Kupalar kazanmak ve Liverpool formasını giymek istiyorsanız, her maç elinizden geleni yapmalısınız. Palace karşısında çok fırsat verdik ama çok fırsat da bulduk. Daha iyi yapacak şeylerimiz var. Onları da oyuncularla paylaşıyorum."
"Federico Chiesa, Galatasaray maçı öncesi kendini denedi ama idmanı bitiremedi. Bu yüzden maç kadrosuna almadık."
"İki tane 9 numara aldık, bunu nasıl doğru söylesem? Jota ile yaşadığımız büyük bir trajedi nedeniyle iki oyuncu almak zorunda kaldık. Darwin Nunez'in yerine başka bir oyuncu almamız gerektiğini hep düşünmüştük ama iki oyuncu almak zorunda kaldık. Her zaman çok iyi oyuncular aradık ama en başından beri bu ikisini (Isak ve Ekitike) istediğimizi biliyorduk.
"Galatasaray, Frankfurt'tan önce Beşiktaş'tan 5 gol yedi ve kupa kaybetti. Giovanni van Bronckhorst'tan bu maç için özel fikir aldınız mı?"
Arne Slot: "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı."
"Galatasaray'ın Frankfut maçını izledim, aslında çok şanssızdılar. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu. O maç bir daha oynansa, 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de 2 gol yediler ve 7 maçı kazandılar. İyi bir teknik adamları ve oyuncuları var. Galatasaray kazanmayı, kupalar kazanmayı bilen bir takım."
