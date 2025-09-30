Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi 5-1 yorumu! "Galatasaray Frankfurt ile bir daha oynasa..."

"G.SARAY OYUNCULARINI DAHA İYİ TANIYOR"

"Galatasaray, Frankfurt'tan önce Beşiktaş'tan 5 gol yedi ve kupa kaybetti. Giovanni van Bronckhorst'tan bu maç için özel fikir aldınız mı?"

Arne Slot: "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı."