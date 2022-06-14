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Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

14.06.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan figürlerin çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktarıldığı sergi, Malatya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Koçer tarafından hazırlanan "GİZ- Arslantepe Höyüğü Çini Tasarımları ve Minyatür Sergisi", İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

Koçer, AA muhabirine, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan figürleri, çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktardıklarını söyledi.

Funda Koçer, "Arslantepe Höyüğü ile Malatya'nın genel özelliklerini yansıtan minyatür çalışması yaptık. Arslantepe'deki taş süslemelerini, Malatya'nın kayısısı ve Beydağı gibi şehre kimlik katan öğeleri bir araya getirdiğimiz minyatür çalışmalarımız var." diye konuştu.

Koçer, 45 eserin yer aldığı serginin 17 Haziran'a kadar sanatseverlerce gezilebileceğini kaydetti.

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

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