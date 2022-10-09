Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.

- Adem Asil'in altın madalya kazandığı halka aletinde, İbrahim Çolak bronz madalyanın sahibi oldu

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