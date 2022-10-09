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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

09.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adem Asil'in altın madalya kazandığı halka aletinde, İbrahim Çolak bronz madalyanın sahibi oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

- Adem Asil'in altın madalya kazandığı halka aletinde, İbrahim Çolak bronz madalyanın sahibi oldu

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

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Anahtar Kelimeler:
Mersin İbrahim Çolak altın madalya adem asil

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