MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci eleme yarışları başladı.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, 24 ülkeden 94 sporcunun katılımıyla erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılıyor.
Sporcular, organizasyonun ikinci gününde eleme yarışlarında finale kalmak için en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor.
Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Onur Çelik, kadınlarda ise Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil ediyor.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları başladı
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