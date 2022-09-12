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Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

12.09.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık kullanılamaz hale geldi, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dutlu köyü Yağmurlu Mahallesi'nde bir samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.

Yangını fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Jandarma, AFAD, Şavşat İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 ev ile 3 samanlık kullanılmaz hale geldi, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yangında evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Doruk, yetkililerden bilgi aldı.

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

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yangın Artvin Şavşat

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