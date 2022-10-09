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Artvin'de sağanak etkili oldu

09.10.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de sağanak etkili oldu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede saat 14.30 sıralarında aniden bastıran dolu, bir süre sonraç yerini sağanağa bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası rögar ve su kanallarının taşması sonucu caddeler ve sokaklar suyla kaplanırken, ilçedeki bazı derelerde taşkınlar meydana geldi.

Mahalle aralarındaki bazı yollar da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri yağış sonrası kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlatırken, çamur ve balçıkla kaplanan bazı cedde ve sokaklarda da temizlik çalışması yapılıyor.

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

Artvin'de sağanak etkili oldu

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Artvin sağanak

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