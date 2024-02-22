Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su ayrılık sonrası pozlarıyla gündemde... "Bu ayrılık sana iyi geldi"

Şu sıralar Saba Tümer'in sunuculuğunda Türkiye'de de yayınlanması planlanan Aşk Adası'nın İngiltere versiyonu oldukça izleniyor. Müstehcen anlarıyla akıllara kazınan Love Island'a Türk oyuncu Ekin Su da katılmıştı.
Daha önce 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisindeki performansıyla tanınan Cülcüloğlu, 'Love Island' yarışmasını kazanarak adını uluslararası platformda duyurdu.
Ekin Su Cülcüloğlu'nun 'Love Island' macerası sadece bir yarışma başarısıyla sınırlı kalmadı. Yarışmada partneri Davide Sanclimenti ile birlikte 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Cülcüloğlu, bu süreçte aynı zamanda bir aşkın da kapılarını araladı.
Ancak, aşk bir küs bir barışık olarak devam ederken en sonunda Ekin Su kıskançlık sebebiyle ilişkiyi bitirdi.
Ekin Su Cülcüloğlu ve Davide Sanclimenti arasındaki ayrılık sonrası güzel oyuncunun iddialı pozları gündeme geliyor.
Yarışma için göğüslerini yaptıran Ekin Su Cülcüloğlu'nun dekolteli seçimlerini gören hayranları "Bu ayrılık sana çok iyi geldi", "Davide kaybettiklerine üzülsün" yorumlarında bulunuyor.