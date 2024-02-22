Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su ayrılık sonrası pozlarıyla gündemde... "Bu ayrılık sana iyi geldi"

Ekin Su Cülcüloğlu'nun 'Love Island' macerası sadece bir yarışma başarısıyla sınırlı kalmadı. Yarışmada partneri Davide Sanclimenti ile birlikte 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Cülcüloğlu, bu süreçte aynı zamanda bir aşkın da kapılarını araladı.