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Aşk Mantık İntikam 7. bölümde neler olacak? Esra, Ozan’ın peşine düşüyor!

05.08.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin sevilen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam, 7’nci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in paylaştığı dizide işler iyiden iyiye karışıyor.

Aşk Mantık İntikam, sevilen yaz dizilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in paylaştığı yapım Güney Kore yapımı olan My Cunning Single Lady dizisinden ülkemize uyarlandı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin 7. bölümünde neler olacak? Aşk Mantık İntikam dizisi 7. bölümüyle 6 Ağustos cuma, saat 20:00’de Fox Tv ekranlarında olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa’ya bir söz verdirir. Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir.
Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.
Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt’ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.
Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir.
Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan’ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.
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Burcu Özberk Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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