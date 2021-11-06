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  4. Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i gören ''Güzellik genetik'' diyor!

06.11.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

FOX ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'daki performansıyla adından söz ettiren Melisa Döngel'in kız kardeşi Elif Döngel, pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük gibi isimlerin paylaştığı Aşk Mantık dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel, ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i gören ''Güzellik genetik'' diyor!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Elif Döngel, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i gören ''Güzellik genetik'' diyor!

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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