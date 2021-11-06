Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel'i gören ''Güzellik genetik'' diyor!

FOX ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'daki performansıyla adından söz ettiren Melisa Döngel'in kız kardeşi Elif Döngel, pozlarıyla büyük beğeni topluyor.
Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük gibi isimlerin paylaştığı Aşk Mantık dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel, ablasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Sosyal medyayı epey aktif kullanan Elif Döngel, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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