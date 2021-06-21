Aşk-Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in gençlik hali inanılmaz

Gülsen Tuncer, Sanat yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, besteci, söz yazarı kimliğiyle tanınıyor.

Aşk-ı Memnu televizyon dizisinde 'Arsen Hanım' karakteriyle daha geniş kitlelerce tanınan Tuncer, ilk profesyonel gösterisini 1968 yılında Haldun Taner klasiği, başrolde Gülriz Sururi'nin oynadığı “Zilli Zarife” ile yapmıştır. Sanat hayatında 50 yılı aşkın süredir aktiftir.



Türkiye'de pek çok kişi onu olgunluk haliyle tanısa da ünlü isim gençlik haliyle de kendisine hayran bıraktı.