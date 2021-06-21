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  4. Aşk-Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in gençlik hali inanılmaz

Aşk-Memnu'nun Arsen Halası Gülsen Tuncer'in gençlik hali inanılmaz

21.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, besteci, söz yazarı Gülsen Tuncer'i pek çok kişi efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu ile tanıdı. 'Arsen Hala' ile hayatımıza giren Gülsen Tuncer, sanat dünyasında uzun yıllardır yer alan bir isim.

Gülsen Tuncer, Sanat yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, besteci, söz yazarı kimliğiyle tanınıyor.

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Aşk-ı Memnu televizyon dizisinde 'Arsen Hanım' karakteriyle daha geniş kitlelerce tanınan Tuncer, ilk profesyonel gösterisini 1968 yılında Haldun Taner klasiği, başrolde Gülriz Sururi'nin oynadığı “Zilli Zarife” ile yapmıştır. Sanat hayatında 50 yılı aşkın süredir aktiftir.

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Türkiye'de pek çok kişi onu olgunluk haliyle tanısa da ünlü isim gençlik haliyle de kendisine hayran bıraktı.

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