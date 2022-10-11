'Asla İlkay Gündoğan ile iddiaya girmemelisin!' Manchester City'nin yıldızı, Pep Guardiola'yı cezalandırdı...

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışında büyük bir çekişme yaşanırken; Manchester City, lider Arsenal'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Son şampiyon unvanını kaybetmek istemeyen City'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, antrenmanda neşeli anlar ortaya çıktı.
İLKAY, GUARDIOLA'YI PİŞMAN ETTİ
ANTRENMANDA İDDİAYA GİRDİLER
Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, teknik direktör Pep Guardiola ile antrenmanda iddiaya girdi.
GUARDIOLA İLE ANLAŞTILAR
Gündoğan, topu karşısındaki kovaya sokması halinde İspanyol çalıştırıcının şınav çekmesi gerektiğini öne sürdü ve Guardiola bu teklifi kabul etti.
İLKAY TEK SEFERDE ATTI
Oyuncusunun başaramayacağına dair iddiada bulunan Guardiola, İlkay Gündoğan'ın topu tek hamlede kovanın içine sokmasıyla birlikte kahkahalara boğulurken aynı zamanda da şaşkınlığını gizleyemedi.
GUARDIOLA ŞINAV ÇEKTİ
Yaşanan olayın ardından Pep Guardiola, şınav sözünü yerine getirdi ve saha ortasında bu eylemi gerçekleştirdi.
"ASLA İLKAY İLE İDDİAYA GİRMEMELİSİN"
Sosyal medyadaki bazı futbolseverler, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'yı 'Asla İlkay ile iddiaya girme" şeklinde sosyal medyada esprili bir dille uyardı.
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