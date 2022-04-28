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Aslı Samat 100 kilo verdi! Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana döndü!

28.04.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat 6 yılda 100 kilo vererek bambaşka biri oldu. Gülümse Kaderine dizisiyle ekrana dönen oyuncu yeni imajıyla hayranlarından beğeni topladı.

Tüp mide ameliyatı olarak 100 kilo veren Aslı Samat son haliyle gündeme geldi. Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat kilolarından kurtulmaya bir gecede karar vermişti. Halinden memnun olmayan oyuncu yeni imajıyla ekrana döndü.

Avşar Yapım'ın yeni işi olan Gülümse Kaderine dizisiyle el sıkışan Samat, evin keyifli, meraklı kızı Sibel'e hayat veriyor.

"Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" açıklamasıyla bir dönem gündem olan Aslı Samat sözlerine şöyle devam etmişti:

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"Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum."

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Gülümse Kaderine'nin Sibel'i olarak ekrana dönen oyuncu yeni imajıyla paylaştığı pozlarına "Çok güzel görünüyorsun" yorumları alıyor.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

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'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
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