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Aslında çocukları için ülkeyi terk etti… Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! 'Biri anneye biri babaya benziyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.07.2024 08:31
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Şimdilerde Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu ile gündemde olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün uzun zamandır gözlerden uzak bir şekilde Paris'te yaşıyor. Zaman zaman projeleri için ülkeye gelen Büyüküstün kızları Maya ve Toprak için orada yaşadığını açıklayarak önümüzdeki sene de Paris'te olacağı söyledi. Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızlar şimdilerde büyüdü ve kocaman oldular...

MYNET- Netflix'te yayımlanan Zeytin Ağacı dizisinde hayat verdiği "Ada" karakteri ile son dönemde adından söz ettiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün uzun zamandır Paris'te yaşıyor. Kızları için ülkeyi terk ettiğini söyleyen Büyüküstün önümüzdeki sene de Paris'te olacağı söyledi.

İKİZ KIZLARI BÜYÜDÜ KOCAMAN OLDU

Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak şimdilerde büyüdü ve kocaman oldu.

kapak tuba

Zaman zaman sosyal medya üzerinden ikiz kızları ile paylaşımlar yapan Büyüküstün'ün kızlarından Toprak babası Onur Saylak'a Maya ise annesine benzetiliyor.

maya

Sosyal medya kullanıcıları; 'Biri anneye biri babaya benziyor', 'annesinin kopyası', 'aynı babası' gibi yorumlar yapıyorlar.

TOPRAK

Express

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Tuba Büyüküstün
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