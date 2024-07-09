Aslında çocukları için ülkeyi terk etti… Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! 'Biri anneye biri babaya benziyor'

MYNET- Netflix'te yayımlanan Zeytin Ağacı dizisinde hayat verdiği "Ada" karakteri ile son dönemde adından söz ettiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün uzun zamandır Paris'te yaşıyor. Kızları için ülkeyi terk ettiğini söyleyen Büyüküstün önümüzdeki sene de Paris'te olacağı söyledi.

İKİZ KIZLARI BÜYÜDÜ KOCAMAN OLDU

Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak şimdilerde büyüdü ve kocaman oldu.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden ikiz kızları ile paylaşımlar yapan Büyüküstün'ün kızlarından Toprak babası Onur Saylak'a Maya ise annesine benzetiliyor.

Sosyal medya kullanıcıları; 'Biri anneye biri babaya benziyor', 'annesinin kopyası', 'aynı babası' gibi yorumlar yapıyorlar.



