SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, İstanbul ve İzmir’den sonra yola devam eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 320 Rus yolcusuyla bir haftanın ardından ikinci kez Sinop Limanı'na geldi.
Limana yanaşan geminin yolcularını, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ve diğer ilgililer karşıladı.
Turistler, çıkış işlemlerinin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.
Geminin akşam saatlerinde Soçi'ye dönmek üzere hareket edeceği öğrenildi.
Astoria Grande kruvaziyeri 320 yolcusuyla ikinci kez Sinop'a geldi
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