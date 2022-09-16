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"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

16.09.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 800 turisti taşıyan yolcu gemisi, ikinci kez Trabzon Limanı'na geldi.

"Astoria Grande" adlı 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyerle kente gelen Rus turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'da tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, "Astoria Grande" kruvaziyerini ikinci kez Trabzon Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu yıl kente çok sayıda turist geldiğini belirten Ermiş, kruvaziyerle gelen Rus turistlerin de bir farkındalık yaratacağını düşündüklerini ifade etti.

Ermiş, kruvaziyerin geçen ay Trabzon'a ilk geldiğinde yaklaşık 400 yolcusu olduğunu anımsatarak, "Şimdi ise sayı 800'e çıktı. Bu sayı gelecek sefer için bin kişi olacak. Oldukça güzel bir gemi. Bu gemiyi limanımızda ağırlamaktan keyif alıyoruz." dedi.

Turu düzenleyen şirketin yetkilisi Alper Değer ise Soçi'den aldıkları yolcularla İstanbul, Çeşme, Amasra, Sinop ve Trabzon limanlarını ziyaret ettiklerini aktardı.

Genellikle haftalık turlar düzenlediklerini dile getiren Değer, "Yolcularımız severek Türk limanlarını ziyaret ediyorlar. Tarihi, turistik yerleri geziyorlar. Ziyaretimiz bir gün sürüyor. Yolcularımız kara turu yapıyorlar. Görülecek, gezilecek yerleri geziyorlar. Akşam da yolcularımızı alıp tekrar ayrılıyoruz. Buradan Soçi'ye gideceğiz. Soçi'den tekrar yeni yolcularımızı alıp yine bir haftalık Türkiye limanları turumuz olacak." diye konuştu.

Değer, 1200 yolcu kapasiteli, 450 personelin de görev yaptığı geminin 29 Ekim'e kadar seferlerine devam edeceğini vurgulayarak, sezonu 15 seferle kapatmayı, gelecek yıl ise şirketin daha fazla tur yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 800 yolcusuyla ikinci kez Trabzon'a geldi

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