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Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler? İşte aşure tarifi...

09.08.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ağustos aşure gününe sayılı günler kaldı. Sohbet ve yardımlaşmanın arttığı aşure günü için aşurenin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Aşure yapmak için gerekli malzemelerin arasında 3 bardak aşurelik buğday, 1 bardak nohut, 1 bardak kuru fasulye, 200 gr kuru kayısı yer alıyor. İşte aşure tarifi...

Aşure günü için geri sayım başladı. 18 Ağustos'ta kutlanan aşure gününde aşureler yapılır ve etrafa dağıtılır. Aşure yapmak için buğday, pirinç, nohut, kuru fasulye, kuru kayısı, kuru üzüm gerekli olan malzemeler arasında. İşte aşure tarifi...

Aşure nasıl yapılır?

-½ çay bardağı pirinç -4 bardak toz şeker -1 bardak nohut -3 bardak aşurelik buğday -1 bardak kuru fasulye -3 lt su (buğdayı haşlamak için) -200 gr kuru üzüm -200 gr kuru kayısı -1 bardak fındık -Bir tutam tuz -4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)
Üzeri için; -25 gr fındık -1 nar -25 gr kuş üzümü -Tarçın -100 gr ceviz
İşe nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayarak başlayın. Ardından buğdayı yıkayın ve bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın.
Suyu süzün ve aynı işlemi tekrarlayın. En son tekrar üzerine 3 litre su koyun ve 50 dakika haşlayın.
Yumuşayan buğdayın üstüne nohudu ve kuru fasulyeyi ilave edin. Sonrasında doğranmış kayısı, kuru üzümü, pirinci ekleyin ve 15 dakika haşlayın.
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aşure tarifi
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