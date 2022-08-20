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Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

20.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: - "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor önünde iyi oynamadıkları bir maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Maça istedikleri doğrultuda başladıklarını belirten Bulut, golü attıktan sonra topu rakibe bırakarak defansa çekildiklerini söyledi.

İkinci yarıda golü yediklerini ve 1-1'den sonra toparladıklarını anlatan Bulut, "Yakaladığımız ikinci gol bize umut verdi. Hatta 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlarla 3-1 yapabilirdik ve maçı bitirebilirdik. Geçen hafta da söylemiştim yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün de yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydık 3-1 yaparak daha rahat bir duruma gelebilirdik. İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Üzüntülü bir günde biraz olsun yüzümüz galibiyetten dolayı güldü"

Sorulan soru üzerine Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarına değinen Bulut, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazaların dikkatsizlikten kaynaklandığını aktaran Bulut, "Söylenecek bir şey yok. Üzüntülü bir günde biraz olsun yüzümüz galibiyetten dolayı güldü. İstemediğimiz durumlar yaşıyoruz ama bu hayatta maalesef var. Geride kalanlar hayata devam etmek, mücadele etmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

- Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: - "İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık, mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum"

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

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