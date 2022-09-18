YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

18.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hem yapısal hem de tefrişi bakımından aslına uygun yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır"

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, 20 Eylül'de ziyarete kapatılarak tadilata alınacak Atatürk Köşkü'nün, yapılacak çalışmaların ardından 29 Ekim 2023 resepsiyonuna ev sahipliği yapması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü'nde, zaman içerisinde hem yapısal yıpranmalar hem de içerisindeki eşyalarda eskimeler ve deformasyonlar olduğunu belirtti.

Atatürk Köşkü'nün Trabzon'un önemli mekanlarından biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez 1924 yılında şehrimizi teşriflerinde orada misafir edildi. 1930'daki ziyaretinde yine bu köşkte misafir edildi. Ancak 1937'deki son teşriflerinde bu mekanda 2 gece konakladı ve vasiyetini yazdı." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, binanın onarılması için Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon Projesi'ni hazırladıklarını, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan projenin, 24 Ağustos 2022'de ihale edildiğini aktararak, 20 Eylül'de köşkün ziyarete kapatılacağı ve tadilat işine başlanacağını kaydetti.

Atatürk Köşkü'nün restorasyonuna verdikleri önem doğrultusunda konunun uzmanlarının Ankara'dan Trabzon'a geldiğini bildiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda da zaman zaman kapsamı sınırlı olmak kaydıyla restorasyon çalışması yapıldı. Bizim yapacağımız, daha önce yapılmayan çalışmada ise mekanın içinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya ve perdeye kadar tüm eşyalar elden geçirilecek. Bunu tamamen profesyonel bir anlayışla gerçekleştireceğiz. Ankara'dan bu işleri çok iyi yapan bir ekip şehrimize geldi. Uzun süren toplantılar yaptık. Bu eşyaları çok düzgün şekilde alıp oradan çıkaracağız. Eşyalardaki bozulmalar, çeşitli sıkıntılar bu süreçte giderilecek ve köşkün restorasyonu tamamlandığında eşyaları yerine koyacağız."

- "Ulusal ve uluslararası anlamda adından daha çok söz ettirecek"

Zorluoğlu, restorasyonun ardından Atatürk Köşkü'nün ulusal ve uluslararası anlamda adından daha çok söz ettireceğini belirterek, "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hem yapısal hem de tefrişi bakımından aslına uygun yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır. Arzumuz 29 Ekim 2023 resepsiyonunun Atatürk Köşkü'nün bahçesinde verilmesidir. Böyle bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışması dışında Atatürk Köşkü'nde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılması ya da yerinden oynatılmasının söz konusu olmadığına vurgu yapan Zorluoğlu, milletin ortak değeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez misafir edildiği bu esere bundan sonra da layıkıyla sahip çıkılmaya devam edileceğini kaydetti.

Zorluoğlu, ihale kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Atatürk Köşkü, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hem yapısal hem de tefrişi bakımından aslına uygun yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır"

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Atatürk Köşkü'nün tadilatına 20 Eylül'de başlanacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediyesi atatürk köşkü tadilat

Trabzon Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:21
İkindi
15:49
Akşam
18:34
Yatsı
19:54
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.