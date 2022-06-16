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Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

16.06.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu: - "Kalp ritim bozukluğu, yetişkin insanlarda ölümün en sık sebebidir. Ne kadar sık diye soracak olursanız, yüzde 85 kadar, yani 10 kişiden 8 ya da 9 kişi bu şekilde ölüyor ve buna müdahale edebiliriz"

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına "ilk yardım ve farkındalık eğitimi" verildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, seminerde yaptığı konuşmada, ilk yardım ile acil müdahalenin farklı olduğunu söyledi.

İlk yardımı, eğitim almış herkesin yapabileceğini ifade eden Bayramoğlu, şöyle konuştu:

"Ventriküler Fibrilasyon hiç kimse için bir şey ifade etmiyor olabilir ama bu kalpte oluşan bir ritim bozukluğudur. Kalp ritim bozukluğu, yetişkin insanlarda ölümün en sık sebebidir. Ne kadar sık diye soracak olursanız, yüzde 85 kadar, yani 10 kişiden 8 ya da 9 kişi bu şekilde ölüyor ve buna müdahale edebiliriz. Güzel tarafı birinci dakikada eğer doğru müdahale ederseniz yüzde 100 dönüyor ve bu çok ciddi bir oran. Kötü tarafı ise bir kere bu ritim bozukluğu geliştikten sonra eğer müdahale etmeden 10 dakika geçerse bu sefer başarı şansımız yüzde 30'lara kadar düşüyor."

Bayramoğlu, ilk yardımı bir şekilde yapılıp gelen hastalarda iyi sonuçlar aldıklarını aktardı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer de ilk yardım konularında bilinçli ve hızlı hareket etmenin önemli olduğunu bu nedenle eğitimi önemsediklerini anlattı.

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

- Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu: - "Kalp ritim bozukluğu, yetişkin insanlarda ölümün en sık sebebidir. Ne kadar sık diye soracak olursanız, yüzde 85 kadar, yani 10 kişiden 8 ya da 9 kişi bu şekilde ölüyor ve buna müdahale edebiliriz"

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

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