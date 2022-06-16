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Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

16.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim, araştırma, topluma katkı, araştırma temelli eğitim, eğitim temelli toplumsal katkı, araştırma temelli toplumsal katkı ve çarpan katkı alanlarındaki çalışmalarında başarılı akademisyenler ödüllendirildi

Atatürk Üniversitesinde "2021 Yılı Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" düzenlendi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen tören, Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın müzik dinletisi ile başladı.

İlki 2020'de yapılan Akademik Teşvik ve Ödül Töreni'nde, bu yıl "Yeni Nesil Üniversite" çalışmaları kapsamında eğitim, araştırma, topluma katkı, araştırma temelli eğitim, eğitim temelli toplumsal katkı, araştırma temelli toplumsal katkı ve çarpan katkı alanlarında çalışmaları başarılı bulunan akademisyenler ödüllendirildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, törende yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesini bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşıma yönünde çalıştıklarını aktardı.

Bu anlamda büyük ve cesur adımlar atarak önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, toplumsal taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere üniversitemizdeki yoğun çalışma, sistematik olarak yürütülmektedir. Bu çaba Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut bir hal almış ve önemli çıktılar üretmeye başlamıştır. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir ürünü olan Akademik Performans sistemi 7 boyutta tasarlandı ve yeni nesil üniversite felsefesi hayata geçirildi. Bu sistem, bir bakıma Atatürk Üniversitesinin kuruluş misyonuna yeniden dönüşü anlamına gelmektedir."

Konuşmanın ardından akademisyenlere ödüllerinin verildiği törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile üniversite yönetimi ve davetliler katıldı.

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

- Eğitim, araştırma, topluma katkı, araştırma temelli eğitim, eğitim temelli toplumsal katkı, araştırma temelli toplumsal katkı ve çarpan katkı alanlarındaki çalışmalarında başarılı akademisyenler ödüllendirildi

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

Atatürk Üniversitesinde "Akademik Teşvik ve Ödül Töreni" yapıldı

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