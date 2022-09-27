Atatürk Üniversitesinde yeni öğretim yılı açılışı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen "65. Yıl Açılış ve Oryantasyon Programı" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Programlar kapsamında üniversite girişinden itibaren askeri bando eşliğinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ömer Düzgün, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Atatürk Anıtı önünde devam eden programda, üniversiteden mezun olduktan sonra öğretim hayatına devam eden eğitimcilerin oluşturduğu "Atatürk Üniversitesi Mensupları Bar Ekibi" gösteri sundu.

Rektör Çomaklı'nın anıta çelenk sunduğu programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesinin Anadolu'da kurulan ilk üniversitelerden olduğunu belirtti.

Öğrencilere seslenerek daha çok çalışıp okumalarını öneren Memiş, "Bütün öğrencileri pozitif bilimlerin bütün gereklerini yerine getirerek eğitmeye gayret ediyoruz. Batının veya dünyanın kabul ettiği bütün pozitif bilimlerin gereklerini, ilim, teknoloji ve fen gibi ne gerekiyorsa sizlerin önüne sermeye gayret ediyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise üniversitelerin evrensel bilgilerin üretildiği, paylaşıldığı, dağıtıldığı, sonra ete kemiğe büründürülüp insan hayatına katkıda bulunduğu önemli mekanlar olduğunu kaydetti.

Atatürk Üniversitenin sadece bölgesinde lider olmadığını söyleyen Aydın, "Ne serden ne yardan geçeceğiz. Ne sahip olduğumuz değerlerden taviz vereceğiz ne de dünyanın evrensel bilgi ve becerisinden asla uzak durmayacağız." diye konuştu.

Rektör Çomaklı ise 65 yıl önce 2 fakülte, 135 öğrencisiyle bir ortaokul binasında Türkiye'nin 6. üniversitesi olarak eğitime başlayan Atatürk Üniversitesinin, 23 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 2 bin 500 akademisyen, 5000 idari personel, yarım milyondan fazla öğrenci ve 600 bin mezunuyla başarılarını "Araştırma Üniversitesi" sıfatıyla tescillemiş bir dünya üniversitesi haline geldiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin her ne kadar 1957'de resmi olarak kurulsa da ruhunun çok öncelere dayandığını anlatan Çomaklı, "Atatürk Üniversitesi, idealini kendi adında barındıran, milli değerleri geleceğin değerleri ile birleştirmiş, yerel ve milli olanı çağdaş ve evrensel olanla hayatın hizmetine sunmuş öncü üniversitedir." ifadesini kullandı.

Çomaklı, üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar benimsediği kriterlerden ödün vermediğine de vurgu yaptı.

Müzik dinletisi ve pasta kesimiyle devam eden program, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait mehteran takımının gösterisiyle sona erdi.

Açılışa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler de katıldı.