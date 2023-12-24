Atilla Taş tutuklandı! Karısı polislere saldırdı, olay çıkardıkları görüntüler şoke etti

Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş mekanda sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarıldı.
Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga edince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmıştı.
Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri şoke etti. Atilla Taş'ın eşi polislere saldırırken Taş'ın da polise mukavemet gösterdiği görüldü.
Atilla Taş gözaltına alınmamak için yere oturup kalmadı. Çift bununla da kalmadı polis merkezinde de olay çıkardı.
Meltem Taş polislere saldırıp polis merkezinden kaçmaya çalıştı. O anları görenler "Bu ne rezalet" yorumlarında bulundu.