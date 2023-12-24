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  4. Atilla Taş tutuklandı! Karısı polislere saldırdı, olay çıkardıkları görüntüler şoke etti

Atilla Taş tutuklandı! Karısı polislere saldırdı, olay çıkardıkları görüntüler şoke etti

24.12.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Atilla Taş tutuklanınca gündem oldu. Taş, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise mukavemet gösterdiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle de adından söz ettirdi.

Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş mekanda sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarıldı.


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POLİS KALDIRMAK İSTEYİNCE YERE OTURDU

Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga edince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmıştı.

KARISI ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

KARISI ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri şoke etti. Atilla Taş'ın eşi polislere saldırırken Taş'ın da polise mukavemet gösterdiği görüldü.

Atilla Taş gözaltına alınmamak için yere oturup kalmadı. Çift bununla da kalmadı polis merkezinde de olay çıkardı.

Meltem Taş polislere saldırıp polis merkezinden kaçmaya çalıştı. O anları görenler "Bu ne rezalet" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Taş
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