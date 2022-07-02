Bu kapsamda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda atlı polislerce yapılan denetimlerde TOMA'lar da kullanıldı.

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, son günlerde birçok ilde çıkan orman yangınlarına karşı önleyici tedbir için İstanbul'da da harekete geçildi.

Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz