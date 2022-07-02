İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda orman yangını riskine karşı denetim yaptı.
Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, son günlerde birçok ilde çıkan orman yangınlarına karşı önleyici tedbir için İstanbul'da da harekete geçildi.
Bu kapsamda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda atlı polislerce yapılan denetimlerde TOMA'lar da kullanıldı.
Atlı birlik personeli, insanları ateş yakılmaması ve semaver gibi riskli kullanımlar konusunda uyardı.
Denetimlerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.
Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı
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