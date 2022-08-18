AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı muhtemel 11'leri!

Austria Wien - Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Sarı kanarya UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'e konuk olacak. Peki Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?? İşte Austria Wien Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.
Austria Wien - Fenerbahçe maçı S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.
AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Austria Wien: Christian Früchtl, Marvin Martins, Lukas Mühl, Lucas Galvao, Andreas Gruber, Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Manfred Fischer, Florian Wustinger, Muharem Huskovic, Haris Tabakovic.
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun.
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