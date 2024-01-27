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  4. Avatar Atakan boks dersi verdiği karısını tek yumrukla yere serdi! Karısının tepkisi çok konuşuldu

Avatar Atakan boks dersi verdiği karısını tek yumrukla yere serdi! Karısının tepkisi çok konuşuldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Hafızalara Survivor'daki başarısıyla kazınmış olan Avatar Atakan, sosyal medyayı sık sık kullanan ünlüler arasında. Survivor'ın eski yarışmacısı son paylaşımıyla gündem oldu. Atakan Arslan ile eşi Serap Korkmaz ringe çıktı. Eşine boks dersi veren Avatar Atakan öğrencilerinden eşini kayırmadı. Tek yumrukla eşini yere serdi. Çiftin boks görüntüleri sosyal medyada viral olurken paylaşıma yorum yağdı.

'Avatar Atakan' olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, kick boks ve muay thai sporcusu. Survivor ile geniş bir kitle tarafından tanınan Avatar Atakan, karısına boks dersi verirken acımadı.


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KARISINI TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştu.

Hafızalara Survivor'daki başarısıyla kazınmış olan Avatar Atakan, sosyal medyayı sık sık kullanan ünlüler arasında.

Survivor'ın ardından 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Kick boks ve Muay Thai sporcusu Avatar Atakan, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Avatar Atakan son olarak eşiyle birlikte ringe çıktı. Avatar Atakan'ın eşine boks öğrettiği görüntülerde yaptığı hamleye eşi tepki gösterdi. Avatar Atakan o anların videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Çiftin boks görüntüleri sosyal medyada viral olurken esprili yorumlar yapıldı.

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avatar atakan sosyal medya
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