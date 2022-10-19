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Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

19.10.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahalle sakini Zahide Bulut: - "Grev olabilir, insanların hakkıdır ama yetkililer de işlerini yapsınlar. Bu şekilde olursa hastalıklar oluşur" - Mahalle sakini Ender Özen: - "Çöpler toplanmıyor. Sadece çöpler değil sokaktaki kaldırımlardaki taşlar yerinden çıkmış. En az 10 kere belediyeye şikayette bulunduk ancak kimse ilgilenmiyor. Avcılar Belediyesi böyle"

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesinde işçilerin grevi ikinci gününde devam ederken, ilçe sakinleri sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi.

İlçede iki gündür süren grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.

Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Zahide Bulut, tüm sokakların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu anlatarak, "Grev olabilir, insanların hakkıdır ama yetkililer de işlerini yapsınlar. Bu şekilde olursa hastalıklar oluşur." dedi.

Bir başka ilçe sakini Ender Özen de çöplerin toplanmaması nedeniyle belediyeye tepki göstererek, "Çöpler toplanmıyor. Sadece çöpler değil sokaktaki kaldırımlardaki taşlar yerinden çıkmış. En az 10 kere belediyeye şikayette bulunduk ancak kimse ilgilenmiyor. Avcılar Belediyesi böyle." diye konuştu.

- İşçilerin eylemi sürüyor

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi "Bathonea Yapı AŞ" adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaklaşık 4 ay anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev devam ediyor.

Ambarlı Mahallesi’nde belediyeye ait bir alanda eylemlerini sürdüren işçiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Çalışma koşulları ve maaşlarının düzeltilmesini talep eden işçiler, görüşmeler olumlu sonlanıncaya kadar grevde kalacaklarını bildirdi.

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

- Mahalle sakini Zahide Bulut: - "Grev olabilir, insanların hakkıdır ama yetkililer de işlerini yapsınlar. Bu şekilde olursa hastalıklar oluşur" - Mahalle sakini Ender Özen: - "Çöpler toplanmıyor. Sadece çöpler değil sokaktaki kaldırımlardaki taşlar yerin

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

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