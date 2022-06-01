YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi

01.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVCILAR’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurslarda 8 ay boyunca ortaya konulan eserlerden 350’si ilçe meydanında sergilenmeye başlandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurslarda 8 ay boyunca ortaya konulan eserlerden 350’si ilçe meydanında sergilenmeye başlandı.
Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi’ne bu yıl çeşitli alanlarda 15 bin 500 kişi kurslara devam etti. Akla gelebilecek hemen her alanda 130 eğitmen ve usta öğretici tarafından eğitilen kursiyerlerin el işi ve göz nuru dökerek hazırladığı eserlerin geniş bir alanda sergilenmesi kararlaştırıldı. Bugün saat 11.00'de Avcılar Havuz Meydanı’nda düzenlenen yıl sonu sergisini İlçe Kaymakamı Kemal İnan ve Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu birlikte açtı. Merkez Müdürü Mahmut Koç, “Burada her alanda ortaya konulan ürünler sergileniyor. Merkez binamız dar sayılır. Herkesin bu ürünleri görebilmesi için Avcılar Meydanı’nı sergi alanına çevirdik. Halkımız bu sayede ortaya konulan ürünleri rahatlıkla görebilecek. Gün boyu açık kalacak sergi daha sonra Barış Manço Kültür Merkezi’nde açılacak” dedi.

(FOTOĞRAF)

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Bölge - İstanbul - Avcılar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.