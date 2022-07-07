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Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

07.07.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar Sahili'nde yanan 7 tekne kullanılmaz hale geldi.

Avcılar Sahili'nde bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, diğer teknelere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, tekneler kullanılmaz hale geldi.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

Avcılar Sahili'nde 7 tekne yandı

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yangın Avcılar

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