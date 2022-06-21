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Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

21.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi.

Tahtakale Mahallesi yönünde ilerleyen Ö.Y'nin kullandığı 34 AGL 862 plakalı sac yüklü kamyon, Ispartakule Gişeleri mevkisinde virajı dönerken devrildi.

Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin devrilen kamyon ile yola dökülen sacları kaldırma çalışması sürüyor.

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

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