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AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

20.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

KOCAELİ (AA) - AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlara, Super Grup'ta 11, Maxi Grup'ta 7 olmak üzere 18 sporcu katılıyor.

Organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti. İlk gün, sıralama turlarının ardından Maxi Grup ve Super Grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.

Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

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