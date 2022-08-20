Organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti. İlk gün, sıralama turlarının ardından Maxi Grup ve Super Grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlara, Super Grup'ta 11, Maxi Grup'ta 7 olmak üzere 18 sporcu katılıyor.

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz