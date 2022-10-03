YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

03.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 4 ayrı kategoride 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

Yarışta, kategori birde Sevcan Sağıroğlu Ülkü Motorsport adına Ford Fiesta R1 ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Opel Corsa GSI ile Ülkü Motorsport'tan İlker Aktaş ve üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile Neo Motorsport adına yarışan Gizem Filiz kazandı.

Kategori 2'de Opel Corsa GSi ile yarışan Ülkü Motorsport pilotu Kaan Kara zafere ulaşırken, aynı takımdan Ford Fiesta R2 ile Cem Yudulmaz ikinciliği ve bireysel olarak Citroen Saxo VTS ile yarışan Berke Yavuz da üçüncülüğü elde etti.

Kategori 3'te Ülkü Motorsport’tan Kemal Gürsoy Opel Corsa OPC ile en hızlı isim olurken, Neo Motorsport’tan Ahmet Keskin ikinci ve yine aynı takımdan Ford Fiesta ST ile Sevgi Aktürk de üçüncü oldu.

Kategori 4’de Mitsubishi Lancer EVO IX ile Emin Cem Yalın ilk sırayı elde ederken, GP Garage My Team’in pilotu Selim Bacıoğlu ikinciliği, aynı takımdan Sinan Soylu da üçüncülüğü kazandı.

Yarışın takımlar birinciliğini ise 6 sporcuyla mücadele eden Ülkü Motorsport kazandı.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın final yarışı, 29-30 Ekim tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Kayseri Melikgazi’de organize edilecek.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:36
Yatsı
19:54
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.