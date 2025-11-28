SPOR

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum!

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz haftayı galibiyetsiz kapatırken, 1 mağlubiyet 2 beraberlik aldık. Alınan bu sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında da tablo güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum!
Berker İşleyen

UEFA Kupaları’nın 5. haftası Türk takımları açısından inişli çıkışlı sonuçlarla geride kaldı. Hem Avrupa Ligi’nde hem de Konferans Ligi’nde sahaya çıkan temsilcilerimiz, ortaya koydukları mücadeleyle puan tablosunda dengelerin değişmesine neden oldu.

GALATASARAY'DAN MAĞLUBİYET

Avrupa da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! 1

Şampiyonlar Ligi heyecanında Türk futbolunun tek temsilcisi olan Galatasaray, sahasında ağırladığı Union SG karşısında istediğini alamadı. Sarı kırmızılılar, 1-0’lık mağlubiyetle haftayı 9 puanla kapatarak sıralamada 14. basamakta yer aldı.

FENERBAHÇE’DEN 1 PUAN

Avrupa da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! 2

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, taraftarı önünde Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler bu beraberlikle puanını 8’e yükseltirken haftayı 20. sırada tamamladı.

SAMSUNSPOR LİDERLİĞİ KORUDU

Avrupa da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! 3

Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor, İzlanda deplasmanında Breidablik’e konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 biterken Karadeniz ekibi elde ettiği bu sonuçla 4. haftayı da lider kapatmayı başardı.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Avrupa da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! 4

Avrupa arenasındaki karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar genel sıralamayı etkilerken, Türkiye’nin hanesine yazılan puanlar haftanın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

İŞTE SON DURUM:
Canlı Skor

1. İNGİLTERE: 101.783 PUAN

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! G1

2. İTALYA: 90.517 PUAN

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! G2

3. İSPANYA: 84.203 PUAN

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! G3

4. ALMANYA: 80.974 PUAN

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! G4

5. FRANSA: 73.444 PUAN

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık, ülke puanında işler değişti: İşte son durum! G5
Son durumu yazmayı unutmuşsunuz.
