Avrupa Halil Umut Meler'i konuşuyor! 58 dakikada 3 golü iptal etti... Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu çılgına döndü, Meler ile tartıştı

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan iki milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Feyenoord arasında oynanan mücadele ile sürdü.

Benfica'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Hollanda ekibi Feyenoord mücadeleyi 3-1 mağlup ederken, sahadaki 3. Türk ise hakem Halil Umut Meler'di.

Hakem Halil Umut Meler yönettiği mücadeledeki kararları geceye damga vururken Avrupa basını Meler'in kararlarını konuştu. Hakem Halil Umut Meler mücadelenin 58 dakikası geride kaldığında 3 golü iptal etmişti.

DAKİKA 24'TE İLK İPTAL KARARI

Maçın 24. dakikasında Feyenoord, Ueda'nın golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR hakemi Coote, Halil Umut Meler'i monitöre davet etti. Meler, Ueda'nın attığı gol öncesi Otamendi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

32'DE PENALTI BEKLEDİLER...

Karşılaşmanın 32. dakikasında ise Benfica'da Di Maria penaltı bekledi fakat Meler, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu kararına hükmetti.

KEREM OFSAYTA TAKILDI

İlk yarıda son bölümüne girilirken 41. dakikada ise Benfica'da Pavlidis topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi. Pavlidis'in golü öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Aktürkoğlu bu karar sonrası Halil Umut Meler ile kısa süreli tartışma yaşadı.

BİR İPTAL DAHA...

Maçın 58. dakikasında bu kez Feyenoord'da Trauner'in attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Meler'in bu kararları bazı futbolseverlerin de tepkisine neden oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler...