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Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

16.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın: "Federasyon tarihinde bir ilke imza attık. Bu çıtayı altın madalyalarla yükseltme arzusu içindeyiz"

İZMİR (AA) - Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası'nda ikinci olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, Türkiye'ye döndü.

İzmir Adnan Menderes Havalimanına inen millileri, yakınları, federasyon yetkilileri ile sporseverler, çiçekler ve alkışlarla karşıladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Punkaharju şehrinde düzenlenen şampiyonada tarihinde ilk defa Avrupa ikincisi olan takımın antrenörü Koray Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Demirel final müsabakasında ev sahibi Finlandiya ile karşılaştıklarını belirterek, "Şampiyon olmaya gittik, hiç bilmediğimiz balıklarla ikinci olabildik, zaten birinci olan takım da Finlandiya... Evlerinin önünde yarıştılar ama iki balıkla, toplamda 8 gramlık bir farkla birinciliği kaybettik. Tunus'ta bir yarışma daha var eylül ayının ikinci haftasında, orada şampiyon olacağız." dedi.

- "Final müsabakası zorluydu"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, milli takımın elde ettiği dereceden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, bireyselde de bir sporcunun Avrupa ikincisi olduğunu, diğer 4 sporcunun da ilk 10'da dereceler aldığını ifade etti.

Aydın, başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Federasyon tarihinde bir ilke imza attık. Final müsabakası çok zorluydu. Gelecek yıllarda kendi ülkemizde de dünya, Avrupa şampiyonaları organize edeceğiz. Bu çıtayı artık altın madalyalarla yükseltme arzusu içindeyiz." diye konuştu.

Bireysel sıralamada ikinci olan milli sporcu Sabri Kılıç da takım olarak iyi koordine olarak başardıklarını, Tunus'taki organizasyonda altın madalyaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, "Benim 28 balığım vardı, 26 balık geçerli oldu, güzel sayı. Avrupa ikinciliği bizim için çok büyük gurur. Daha da başarılı olacağız. İnanmış bir federasyonumuz ve ekibimiz var. " şeklinde görüş belirtti.

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın: "Federasyon tarihinde bir ilke imza attık. Bu çıtayı altın madalyalarla yükseltme arzusu içindeyiz"

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

Avrupa ikincisi olan Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, yurda döndü

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zıpkın milli takım

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