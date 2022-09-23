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Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

23.09.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi: ''Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak''

İSTANBUL (AA) - Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da düzenlenen genel kurulu sona erdi.

Avrupa kulüp temsilcilerinin Çırağan Otel'de bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, toplantının çok verimli ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Al-Khelaifi, Avrupa'daki bazı kulüplerin desteğini sürdürdüğü Avrupa Süper Ligi hakkında, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak." dedi.

- Türkiye'de yabancı hakem uygulaması

ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir gazetecinin ''Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi'' sorusunu, "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde yanıtladı.

Türkiye'de maçların çok durduğuna ve 8-10 dakika normal sürede Avrupa'daki maçlara kıyasla zaman kaybı yaşandığını belirten Koç, Avrupa'daki maçların ise daha akıcı geçtiğini söyledi.

- Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek ara

ECA Başkan Yardımcısı Edwin Van Der Sar ise Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle ülkelerde liglere ara verilmesiyle ilgili olarak, "Şartlara ayak uydurmak zorundayız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

ECA Yönetim Kurulu Üyesi Lina Souloukou ise kadın futbol kulüplerinin de artık ECA üyesi olabileceğini ve ECA bünyesinde bir birim kuracakları kadın futbolunun destekleneceğini söyledi.

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

- Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi: ''Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak''

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi

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