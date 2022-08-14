Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez’den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye iki ekiple katıldı.

Hafif kilo erkekler iki tek kategorisi final yarışında Slovenya ve Macaristan ile mücadele eden Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan milli takım, 7:25.55'lik derecesiyle ikinci oldu.

Şampiyonada Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin'in yer aldığı iki tek ekibi ise Final C'de yarışı ikinci sırada tamamladı. Milliler, genel sıralamada 14. basamakta yer aldı.