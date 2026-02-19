SPOR

Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının ardından İngiltere’de TalkSport canlı yayınına katıldı. Buruk’un açıklamaları, Galatasaray’ın Avrupa’daki yankısını bir kez daha gözler önüne sererken, başarılı hocanın Jose Mourinho değerlendirmesi de gündem oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşılaşmasının ardından uluslararası medyada da gündem oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiltere merkezli radyo kanalı TalkSport’un canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı.

Başarılı teknik adamın İngiliz basınına yaptığı değerlendirmeler, Avrupa’daki yankıların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yayında hem karşılaşmaya hem de takımın genel performansına dair soruları yanıtlayan Buruk’un açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada da geniş yer buldu.

Okan Buruk tarihi zaferi anlatırken, Fenerbahçe'nin eski hocası Mourinho için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TARİHİ BİR GECEYDİ" 

Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu G1

Galatasaray için, oyuncularım için ve benim için tarihi bir geceydi. Ben de futbolcuyken İtalya'da, Inter için oynamıştım. Düşman gibi değildik ama Juventus ile Inter arasında her zaman bir rekabet vardı. Dün gece Juventus'u 5-2 yendik. İlk yarı 2-1 gerideydik ama ikinci yarının skoru 4-0 oldu bizim için. Muhteşem bir sonuç oldu ilk maç için.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BAMBAŞKA" 

Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu G2

Şampiyonlar Ligi bambaşka bir hikaye, bambaşka bir seviye. Bu seviyenin takımı olan Juventus'a karşı kazandık. Türk futbolu adına harika bir gece oldu.

"ATMOSFER, MUAZZAM BİR DENEYİM" 

Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu G3

Rakip takımı çok iyi analiz ettik. Stadyumun atmosferi ve İstanbul’daki ortam gerçekten muazzam bir deneyim. Orada olmanız, bu atmosferi hissetmeniz gerekiyor. Bu hem benim için hem de oyuncularımız için büyük bir deneyimdi. Aynı şekilde rakip oyuncular için de öyle. Bu durum oyunumuzu ciddi şekilde etkiliyor. Taraftarlarımızla birlikte hücum ediyor, birlikte savunma yapıyoruz.

"FUTBOLCULARIM DAHA İYİ MOTİVE OLUYOR" 

Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu G4

Muhteşem bir gece oldu bizim için. Futbolcularım Şampiyonlar Ligi maçlarını bekliyor. Türk Ligi maçlarına böyle konsantre olamıyorlar, Şampiyonlar Ligi maçlarına çok daha iyi konsantre oluyorlar. 90 dakika boyunca oynayan tüm oyuncularım harika performans sergiledi.

"OSIMHEN BİZİM İÇİN HAYALDİ" 

Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu G5

Victor Osimhen, muhteşem bir futbolcu. Bence tam bir takım oyuncusu; skoru için oynamayan bir oyuncu. Gollerini atıyor, asistlerini yapıyor, ön alanda sürekli baskı yapıyor. Tam bir takım oyuncusu. Harika bir karakteri var. Onu Napoli'den transfer edebilmek, Galatasaray için bir hayaldi. Onun için 75 milyon Euro ödedik, bu Türk futbolunda rekor bir ücretti. Tüm paramızı onun için harcadık.

