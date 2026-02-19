Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşılaşmasının ardından uluslararası medyada da gündem oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiltere merkezli radyo kanalı TalkSport’un canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı.
Başarılı teknik adamın İngiliz basınına yaptığı değerlendirmeler, Avrupa’daki yankıların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yayında hem karşılaşmaya hem de takımın genel performansına dair soruları yanıtlayan Buruk’un açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada da geniş yer buldu.
Okan Buruk tarihi zaferi anlatırken, Fenerbahçe'nin eski hocası Mourinho için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray için, oyuncularım için ve benim için tarihi bir geceydi. Ben de futbolcuyken İtalya'da, Inter için oynamıştım. Düşman gibi değildik ama Juventus ile Inter arasında her zaman bir rekabet vardı. Dün gece Juventus'u 5-2 yendik. İlk yarı 2-1 gerideydik ama ikinci yarının skoru 4-0 oldu bizim için. Muhteşem bir sonuç oldu ilk maç için.
Şampiyonlar Ligi bambaşka bir hikaye, bambaşka bir seviye. Bu seviyenin takımı olan Juventus'a karşı kazandık. Türk futbolu adına harika bir gece oldu.
Rakip takımı çok iyi analiz ettik. Stadyumun atmosferi ve İstanbul’daki ortam gerçekten muazzam bir deneyim. Orada olmanız, bu atmosferi hissetmeniz gerekiyor. Bu hem benim için hem de oyuncularımız için büyük bir deneyimdi. Aynı şekilde rakip oyuncular için de öyle. Bu durum oyunumuzu ciddi şekilde etkiliyor. Taraftarlarımızla birlikte hücum ediyor, birlikte savunma yapıyoruz.
Muhteşem bir gece oldu bizim için. Futbolcularım Şampiyonlar Ligi maçlarını bekliyor. Türk Ligi maçlarına böyle konsantre olamıyorlar, Şampiyonlar Ligi maçlarına çok daha iyi konsantre oluyorlar. 90 dakika boyunca oynayan tüm oyuncularım harika performans sergiledi.
Victor Osimhen, muhteşem bir futbolcu. Bence tam bir takım oyuncusu; skoru için oynamayan bir oyuncu. Gollerini atıyor, asistlerini yapıyor, ön alanda sürekli baskı yapıyor. Tam bir takım oyuncusu. Harika bir karakteri var. Onu Napoli'den transfer edebilmek, Galatasaray için bir hayaldi. Onun için 75 milyon Euro ödedik, bu Türk futbolunda rekor bir ücretti. Tüm paramızı onun için harcadık.
