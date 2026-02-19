Avrupa onu konuşuyor! Okan Buruk İngiltere'de canlı yayına katıldı, Mourinho sözleri gündem oldu

"TARİHİ BİR GECEYDİ"

Galatasaray için, oyuncularım için ve benim için tarihi bir geceydi. Ben de futbolcuyken İtalya'da, Inter için oynamıştım. Düşman gibi değildik ama Juventus ile Inter arasında her zaman bir rekabet vardı. Dün gece Juventus'u 5-2 yendik. İlk yarı 2-1 gerideydik ama ikinci yarının skoru 4-0 oldu bizim için. Muhteşem bir sonuç oldu ilk maç için.