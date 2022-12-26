Avrupa'yı sallayan Enes Ünal'a dünya devi talip oldu! Joao Felix gidecek yerine o gelecek...

Spor haberleri: Bu sezon sergilediği performansıyla İspanya'da sık sık manşetleri süsleyen ve Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema ile karşılaştırılan Enes Ünal için La Liga devi Atletico Madrid harekete geçti. Dünya devinin Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile yakından ilgilendiği ifade edildi.