Avrupa'yı sallayan Enes Ünal'a dünya devi talip oldu! Joao Felix gidecek yerine o gelecek...

Spor haberleri: Bu sezon sergilediği performansıyla İspanya'da sık sık manşetleri süsleyen ve Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema ile karşılaştırılan Enes Ünal için La Liga devi Atletico Madrid harekete geçti. Dünya devinin Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile yakından ilgilendiği ifade edildi.
Atletico Madrid'in Joao Felix'i elden çıkarmayı ve hedefine Enes Ünal'ı aldığı aktarıldı.
AS'ın haberine göre; Getafe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar süren Enes Ünal için Atletico Madrid, görüşmelere kısa sürede başlayacak.
Milli futbolcunun Atletico Madrid formasını giymeye sıcak baktığı ve teknik direktör Diego Simeone ile çalışmayı çok istediği kaydedildi.
Marca'da yer alan habere göre ise Getafe, Enes Ünal'ın serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirledi.
Bu sezon Getafe formasıyla 16 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.