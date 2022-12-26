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  4. Avrupa'yı sallayan Enes Ünal'a dünya devi talip oldu! Joao Felix gidecek yerine o gelecek...

Avrupa'yı sallayan Enes Ünal'a dünya devi talip oldu! Joao Felix gidecek yerine o gelecek...

26.12.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: İspanya La Liga ekibi Getafe'de top koşturan milli futbolcumuz Enes Ünal için gündeme flaş bir iddia geldi. Bu sezonki performansıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren golcü oyuncu, taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamıştı. Getafe ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri olan Enes Ünal'ı dünya devi Atletico Madrid'in istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Spor haberleri: Bu sezon sergilediği performansıyla İspanya'da sık sık manşetleri süsleyen ve Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema ile karşılaştırılan Enes Ünal için La Liga devi Atletico Madrid harekete geçti. Dünya devinin Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

ENES ÜNAL'A DEV TALİP

Atletico Madrid'in Joao Felix'i elden çıkarmayı ve hedefine Enes Ünal'ı aldığı aktarıldı.

AS'ın haberine göre; Getafe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar süren Enes Ünal için Atletico Madrid, görüşmelere kısa sürede başlayacak.

Milli futbolcunun Atletico Madrid formasını giymeye sıcak baktığı ve teknik direktör Diego Simeone ile çalışmayı çok istediği kaydedildi.

Marca'da yer alan habere göre ise Getafe, Enes Ünal'ın serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirledi.

Bu sezon Getafe formasıyla 16 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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