Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi İç Anadolu'da protesto edildi

Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Niğde ve Kayseri'de avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Yozgat Barosu Başkanı Muhsin Ayanoğlu, adliye önünde yaptığı açıklamada, bir meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini söyledi.

Bakırtaş'ın sadece avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü belirten Ayanoğlu, "Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Açıklamaya, çok sayıda avukat da katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Barosu Başkanı Talat Apaydın ve avukatlar, Kırıkkale Adliyesi önünde toplanarak, Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı.

Basın açıklamasını okuyan Apaydın, artık bildiriler yazmak ve yas tutmaktan bıktıklarını dile getirdi.

Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetlerinin acılarını hafifletmediğini ifade eden Apaydın, adaletin tecellisi için bu mesleği yaptıklarını vurguladı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Sivas

Sivas Adliye Sarayı önünde toplanan avukatlar adına açıklamada bulunan Baro Başkanı Fatih Sevim, avukatların mesleğini yaparken bu tür saldırılara maruz kaldığına dikkati çekti.

Avukatların adaletin tecellisi için görev yaptığını aktaran Sevim, "Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız." diye konuştu.

- Niğde

Niğde Barosundan yapılan açıklamada da Bakırköy'de meslektaşlarını kurşunlara kurban verdikleri anımsatılarak, "Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak." ifadelerine yer verildi.

- Kayseri

Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, yaptığı açıklamada, "Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.