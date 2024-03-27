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Avusturyalılar bile bu skora şaştı kaldı! Türkiye maçının ardından başlıklarda dalga geçtiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 10:01
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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız sahada 6-1'lik mağlubiyetle ayrılırken alınan bu skor Avusturya'da şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, bu kapsamda düzenlenen ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Ay-yıldızlılar'ın 6-1'lik beklenmedik bir şekilde mağlubiyeti ile sonuçlanırken bu sonuç Avusturya basınında geniş yer buldu.

Avusturyalılar Avusturya'nın Türkiye karşısında aldığı galibiyet sonrası attıkları başlıklarla adeta dalga geçtiler.


Yerel Seçim 2024

"TAKIM KORKUTUCUYDU" 

"TAKIM KORKUTUCUYDU" 

Der Standart: "Ralf Rangnick'in takımı, ikna edici performansın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılan rakibine karşı zafer elde etti. Takım korkutucuydu ve oyun boyunca kendilerini son derece geliştirebildiler. 6-1'lik zafer, üst üste beşinci galibiyet oldu."

"FORMDA OLAN TÜRKİYE'Yİ MAĞLUP ETTİ" 

"FORMDA OLAN TÜRKİYE'Yİ MAĞLUP ETTİ" 

Heute: "Avusturya Milli Takımı, son dönemde oldukça formda olan Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası öncesindeki sondan üçüncü hazırlık maçında 6-1 mağlup etti."

"MUHTEŞEM BİR İKİNCİ YARI" 

"MUHTEŞEM BİR İKİNCİ YARI" 

Kleine Zeitung: "Avusturya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci hazırlık maçında Ernst Happel Stadı'nda, muhteşem bir ikinci yarıyla Türkiye'yi 6-1 mağlup etti. Michael Gregoritsch hat-trick yaptı."

"ŞUT ŞÖLENİ" 

"ŞUT ŞÖLENİ" 

OE24: "David Alaba, maçtan önce Türkiye'ye karşı cesurca 2-0'lık bir galibiyet tahmininde bulunmuştu, ancak görünen o ki takım arkadaşları onun tahminini aşmaya ve konuk takımı 6-1'lik bir şut şöleni ile Happel Stadyumu'ndan göndermeye karar verdiler."

"AH, NE KADAR GÜZEL" 

"AH, NE KADAR GÜZEL" 

Kronen Zeitung: "Türkiye'ye karşı 6-1'lik gol şovu. Takım patronu Ralf Rangnick, takımının ikinci 45 dakikadaki performansından çok memnun kaldı: 'Bundan daha iyisi olamaz!' Taraftarlar ise EURO 2024'ü sabırsızlıkla bekliyor ve Ernst Happel Stadı'nda şarkı söylüyorlar: 'Ah, ne kadar güzel'."

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