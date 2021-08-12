Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler TSK helikopterinden görüntülendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, sel felaketinin yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Babaçay köyünde mahsur kalanların tahliyesi sürerken ilçe merkezinde iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

TSK helikopterinde yer alan AA muhabiri, Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeleri havadan görüntüledi.

İlçe merkezinde birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı, Babaçay köyünün de sular altında olduğu görüldü.

Ayancık ilçe merkezi ile Babaçay köyünde arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.