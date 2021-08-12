YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler TSK helikopterinden görüntülendi

Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler TSK helikopterinden görüntülendi

12.08.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler TSK helikopterinden görüntülendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, sel felaketinin yaşandığı bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Babaçay köyünde mahsur kalanların tahliyesi sürerken ilçe merkezinde iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

TSK helikopterinde yer alan AA muhabiri, Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeleri havadan görüntüledi.

İlçe merkezinde birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı, Babaçay köyünün de sular altında olduğu görüldü.

Ayancık ilçe merkezi ile Babaçay köyünde arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler TSK helikopterinden görüntülendi

Ayancık ilçesinde selden zarar gören bölgeler TSK helikopterinden görüntülendi

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor

Bozkurt'ta selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye ediliyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:37
Öğle
12:49
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:26

Sinop Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Sinop Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Anka Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.