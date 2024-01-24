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  4. Aydilge'nin Dilber tepkisi sosyal medyayı karıştırdı! İrem Derici dayanamadı

Aydilge'nin Dilber tepkisi sosyal medyayı karıştırdı! İrem Derici dayanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin performansı büyük ses getirdi. Dansı, elbisesi derken Dilber sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Şarkıcı Aydilge, yaşanan bu "Dilber" akımına tepki gösterdi. İrem Derici ise Aydilge'nin yorumuna kayıtsız kalamadı.

Kanal D ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, fragmanlarıyla büyük ses getirdi.

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DİLBER TEPKİSİ OLAY OLDU

Dizinin ikinci fragmanında "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle dans eden Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk performansı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Kimisi dansını taklit etti kimisi Dilber'in elbisesini satın aldı.

Şarkıcı Aydilge ise yaşanan bu Dilber akımına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içkiye, sigaraya ve şiddete maruz kalmış bir kadın. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın 'Doktor bey ben zaten kanserin içindeyim' demiş. Şimdi bu pavyon dansıyla ilgili amma duyar kastınız diyenler var. Evet kadınlar belki o elbise ile sadece beğenilmek ve popüler bir dansı taklit etmek, cinsel olarak arzulanmak istiyorlar.

Kişisel tercihleri ne diyebiliriz ki. Ama şunu da hatırlatmak gerekir; o elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil, onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Aydilge İrem Derici Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele karakteri
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