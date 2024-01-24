Aydilge'nin Dilber tepkisi sosyal medyayı karıştırdı! İrem Derici dayanamadı

"Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içkiye, sigaraya ve şiddete maruz kalmış bir kadın. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın 'Doktor bey ben zaten kanserin içindeyim' demiş. Şimdi bu pavyon dansıyla ilgili amma duyar kastınız diyenler var. Evet kadınlar belki o elbise ile sadece beğenilmek ve popüler bir dansı taklit etmek, cinsel olarak arzulanmak istiyorlar.