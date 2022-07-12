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Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

12.07.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Kurban Bayramı'nın sona ermesinden dolayı tatil bölgelerinden araçlarıyla dönen vatandaşlar, Kuşadası ve Söke'deki kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Kuşadası'nda tatillerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

Tatilciler, Kuşadası-İzmir kara yolu ile Davutlar Kavşağı, Tütüncüler Kavşağı ve Kuştur Kavşağı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan Didim ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinden dönüşe geçen ve Söke kara yolunu tercih edenler ise Söke'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Denetimlerini sürdüren jandarma ve polis, zaman zaman durma noktasına gelen trafiği açmaya çalıştı.

Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği

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Anahtar Kelimeler:
trafik yogunlugu

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