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Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

02.07.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sudan ve balıklardan numune alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Nehirdeki tahliye kanalında çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yayın ve sazan balıklarının da aralarında bulunduğu toplu balık ölümlerinin olduğunu gördü.

Sürücü, yaptığı açıklamada, "Buradaki tüm ekosistem zarar görüyor. İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Yoksa burada hiçbir canlı kalmayacak." diye konuştu.

Öte yandan Tarım ve Orman Müdürlüğünce balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldığı, sudan ve balıklardan numune alındığı öğrenildi.

Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

- Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sudan ve balıklardan numune alındı

Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme
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