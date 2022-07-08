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Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

08.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki plakasız motosiklet, sürücüsü Fethi Sıtacı'nın (54) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan motosikletteki yolcu Ümit T, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, yolcusu yaralandı

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