YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da fırtınada yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Aydın'da fırtınada yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti

24.06.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın ve İzmir'de fırtına sonucu ağaçlar devrildi, enerji nakil hatları zarar gördü, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar meydana geldi

İZMİR (AA) - Aydın'da fırtına nedeniyle yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde akşam çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nde bir evin tuğla bahçe duvarı fırtınanın etkisiyle yıkıldı. Duvarın altında kalan Fatma Ayaydın (78) hayatını kaybetti.

Nazilli ilçesinde Turan, Arslanlı, Çapahasan, Yıldıztepe ve Yeni mahallelerde fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Fırtınayla savrulan bazı maddeler arabaların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.

- İzmir

Bergama ilçesinde akşam etkili olan rüzgar çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu, enerji nakil hatları zarar gördü.

Ödemiş'in Akıncılar Mahallesi'nde 3 Eylül Parkı yakında dut ağacı park halindeki 3 araç ile bir motosikletin üzerine devrildi, araçlar ile motosiklette hasar oluştu.

Anafartalar Mahallesi'nde Halil Erdoğan'ın kullandığı 35 A0A 383 plakalı motosikletin üzerine ağaç devrildi. Motosiklette hasar meydana geldi.

Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı, temizlik çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldıEge Denizi'nde Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'da fırtınada yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti

- Aydın ve İzmir'de fırtına sonucu ağaçlar devrildi, enerji nakil hatları zarar gördü, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar meydana geldi

Aydın'da fırtınada yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti

Aydın'da fırtınada yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aydın İzmir

Aydın Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.