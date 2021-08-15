YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

15.08.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı.

Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın

Aydın Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:17
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:10
Yatsı
21:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazar

Beyza Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.